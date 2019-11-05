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Володин призвал страны ОДКБ защищать в Совете Европы память о павших в борьбе с фашизмом

Председатель ПА ОДКБ заявил, что недопустимо, когда в некоторых странах, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин во вторник призвал членов организации, входящих в Совет Европы, активнее защищать память о тех, кто погиб в борьбе с фашизмом.

"Речь идет о защите истории, о защите тех, кто себя уже сегодня защитить не может. Они остались лежать в странах Европы, это наши деды, прадеды. Мы здесь все представляем страны, которые участвовали в этой войне, борясь с фашизмом", - сказал он в ходе пленарного заседания ПА ОДКБ, прошедшего в здании Минобороны Армении.

"Надо сделать все для того, чтобы защитить память о тех, кто позволил нам жить. Правильно было бы, чтобы активно подключились к этой работе страны, которые являются членами Совета Европы, активно участвуют в деятельности ПАСЕ. Нам правильно было бы здесь активизировать свою деятельность, потому что недопустимо, когда в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы", - продолжил спикер. В качестве примера он привел Польшу и прибалтийские государства.

ПА ОДКБ на заседании утвердила рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств - членов ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений. Согласно тексту, анализ действующего законодательства государств - членов ОДКБ выявил в подавляющем большинстве случаев отсутствие не только специальных нормативных актов о противодействии нацизму, но и самого законодательного определения понятия "нацизм". Рекомендуется в том числе ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

В ходе мероприятий ПА ОДКБ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Володиным и главами других парламентских делегаций. Стороны обсудили сближение законодательств стран - участниц ОДКБ и развитие организации.

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Володин, Вячеслав Викторович
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