Источник: глава комитета СФ по бюджету будет выдвинут на пост вице-спикера верхней палаты

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет верхней палаты парламента, в состав которого входит руководство Совета Федерации и главы комитетов, на совещании во вторник принял решение выдвинуть на пост вице-спикера Совфеда главу комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в верхней палате парламента.

"Совет палаты поддержал кандидатуру главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Журавлева на пост вице-спикера Совета Федерации", - сказал источник.

В среду на пленарном заседании СФ данная кандидатура будет предложена для голосования.

Согласно регламенту СФ, кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя Совета Федерации предлагаются спикером палаты. По каждой из предложенных кандидатур на эти должности проводятся обсуждение и голосование. Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совета Федерации.

Прежний вице-спикер СФ Евгений Бушмин умер в октябре после продолжительной болезни.