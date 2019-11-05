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Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин AP Photo/Ronald Zak
Описание
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин
© AP Photo/Ronald Zak

Путин назначил Андрея Келина послом РФ в Великобритании - указ.

Новость дополняется.

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