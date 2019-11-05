Путин: Россия "слишком рьяно" взялась за разделение региональной и муниципальной власти

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал "слишком рьяным" выполнением международных обязательств решение отделить муниципалитеты от федерального уровня. Такое мнение он высказал на заседании Совета по русскому языку.

"В советское время все было выстроено по-другому. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что у нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства, - сказал он. - Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в основной закон страны".

На практике, по его словам, это означает, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального. "То же самое абсолютно и в образовании происходит. Во всяком случае, так на практике все сложилось, а там как правило и денег не хватает ни на то, ни на другое, ни на третье. Или может быть и хватает, но тратят на другие цели", - сказал он.

Путин также заметил, что и государство, и муниципалитеты должны больше внимания уделять вопросу обеспечения школами и создания условий для работы учителей. "Нужно совершенствовать дальше и систему оплаты труда, думать о ее повышении, - добавил он. - Что касается жилья, тоже острый вопрос, здесь тоже нужно будет вносить коррективы с тем, чтобы и региональные органы власти, и федеральные эту программу поддерживали и сделали бы ее такой действенной".

Путин выразил опасение, что и здесь проблемы могут возникнуть на стыке ответственности регионального и муниципального уровней власти. "Боюсь, можно упереться в то, что с уровня федерации будет что-то сделано, а потом на муниципальном уровне опять немножко уйдет в болотину, и мы не успеем оглянуться, как опять нужно что-то ремонтировать, - сказал он. - Здесь кардинально нужно некоторые вещи менять, но это не значит, что об этом не нужно думать".