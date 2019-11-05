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Посольство РФ в Латвии приветствует закон об автоматической выдаче гражданства детям

В посольстве отметили, что считают такой шаг важной вехой "на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии"

РИГА, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии приветствует утверждение президентом Латвии Эгилсом Левитсом закона о прекращении присвоения с 1 января 2020 года статуса неграждан рожденным в стране детям.

"Приветствуем официальное утверждение президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом закона о прекращении присвоения с 1 января 2020 года дискриминационного статуса неграждан детям, у которых хотя бы один из родителей является негражданином", - говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства в Facebook. - Спустя почти 30 лет страна, наконец, прислушалась к мнению международных правозащитных организаций и отказалась от дальнейшего автоматического воспроизводства этого унизительного статуса".

В посольстве подчеркнули, что считают этот шаг "важной вехой на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии". "Призываем Ригу не останавливаться на достигнутом и окончательно признать, что люди, которые работали на благо Латвии и внесли вклад в ее развитие, порой посвятив ей всю свою сознательную жизнь, имеют бесспорное право на получение латвийского гражданства", - добавили российском диппредставительстве.

Ранее во вторник официальный правительственный вестник Latvijas Vēstnesis сообщил, что президент Латвии Эгилс Левитс подписал принятый ранее Сеймом (парламент) законопроект, позволяющий всем новорожденным в Латвии получать гражданство республики автоматически, если родители не выбрали иную страну. По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей. Прошлый президент Латвии Раймондс Вейонис направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил.

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

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