Косачев: до полного прекращения обязательств Ирана по ядерной сделке остается пара шагов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Тегеран может полностью прекратить свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже в начале следующего года.

"Конечно же, очередная новость из Тегерана о переходе к новому этапу выхода из ядерной сделки никак не может обнадеживать, ровно наоборот. Ибо до полного прекращения иранских обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) остается лишь пара шагов, и это прискорбное событие может произойти уже в начале следующего года", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook, комментируя объявленное Тегераном очередное сокращение обязательств по СВПД.

При этом сенатор подчеркнул, что Тегеран с самого начала не ставил задачу непременного перехода к обогащению урана до оружейного уровня в качестве приоритетной. "Даже сейчас власти исламской республики подчеркивают, что ситуация обратима. И первичным было соглашение, а не оружие", - отметил глава международного комитета СФ.

Кроме того, как полагает парламентарий, Иран "вполне четко привязал последовательность своих шагов к действию (точнее, бездействию) европейцев". "Не нравится? Все в ваших собственных руках!". Но, как говорится, "утром стулья, а вечером деньги" не получится. Не Иран первым вышел из сделки и, в принципе, имеет право ожидать, что первый шаг сделает другая сторона", - считает Косачев.

По его мнению, реакция европейских стран на происходящее свидетельствует, что в Европе больше боятся американских санкций, чем появления у Ирана могущественного оружия массового поражения. "И это означает, что на самом деле никто не видит в Тегеране столь серьезной угрозы, хотя нас десятилетиями заверяли в обратном. Когда мы, в частности, спрашивали, от кого будет защищать американская ПРО в Европе. Получается, нам лгали с самого начала. Не сюрприз, но неприятно. Что ж, учтем и напомним при случае", - заключил Косачев.

О сделке

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.