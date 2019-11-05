Премьеры России и Белоруссии 19 ноября обсудят в Москве дорожные карты по интеграции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят 19 ноября в Москве дорожные карты по направлениям дальнейшей российско-белорусской интеграции.

"Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии пройдет 19 ноября в Москве, среди его тем - дорожные карты по дальнейшему продвижению интеграции", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил ТАСС, что 19 ноября, после запланированного заседания Совмина Союзного государства, два премьера будут обсуждать вопросы дорожных карт с участием тех министров, чьи ведомства до сих пор не согласовали позиции. По словам Румаса, проекты дорожных карт по углублению интеграции двух стран будут представлены президентам к 1 декабря.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии ранее пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта.