Посол РФ: Италия не ответила на предложение о моратории на развертывание РСМД в Европе

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Посол России в Италии Сергей Разов сообщил, что официального ответа на инициативу РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от итальянских властей не поступало. Как сказал дипломат во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, до итальянского руководства было донесено соответствующее предложение президента РФ.

"Итальянское руководство послание президента РФ получило. Оно было незамедлительно направлено адресатам. Официального ответа пока нет. Не исключено, что он может согласовываться в рамках НАТО и ЕС. Надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", - сказал посол.

Ранее стало известно, что Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие российско-американского ДРСМД. США свои действия объяснили отказом Москвы выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. РФ отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.