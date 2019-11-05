Турчак назвал недостойными слова депутата КПРФ о семье губернатора Подмосковья

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Высказывания депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме с обвинениями в адрес семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева, в том числе его отца Юрия Воробьева, занимающего пост вице-спикера Совета Федерации, являются недостойными и свидетельствуют об отсутствии политической культуры. Об этом заявил во вторник секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В ходе пленарного заседания Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

"Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком, - это отсутствие политической культуры. Переходить на личности, давать оценки членам семьи губернатора Воробьева - недостойное политика поведение", - подчеркнул Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"За спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков", - напомнил политик. "Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России", - посоветовал он.