Сенатор от Чечни Зияд Сабсаби объяснил, что подал в отставку, чтобы "дать дорогу молодым"

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Сенатор от законодательного органа власти Чечни, зампред комитета Совфеда по международным делам Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий, чтобы "дать дорогу молодым". Об этом Сабсаби сообщил ТАСС во вторник, отметив, что остается в команде главы Чечни Рамзана Кадырова, представителем которого он являлся в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Наступил момент, когда надо давать дорогу и возможность другим поработать, особенно молодым. В республике растут профессиональные кадры, готовые продолжить работу. 11 лет - большой срок, чтобы работать в одной должности", - сказал Сабсаби, добавив, что возьмет небольшой отпуск после отставки, затем продолжит работать.

"Я был, есть и остаюсь в команде Кадырова. Эта команда - целый институт управления, и все, кто считает себя в команде национального лидера - президента России, и главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, должен делать все, что может, вне зависимости от местонахождения, географическое или служебного положения. Я всегда буду помогать по мере необходимости и возможности", - отметил сенатор.

По его словам, наработанные за последние десятилетия связи "должны быть использованы во имя процветания и усиления РФ и регионов России не только в странах Ближнего Востока, но и во всем мусульманском мире".

Сабсаби является сенатором от Чечни с 26 ноября 2008 года, с ноября 2009 года он занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок окончания его сенаторских полномочий - сентябрь 2021 года.

Согласно повестке пленарного заседания Совфеда, вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Чечни будет рассмотрен 6 ноября.