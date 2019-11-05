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Путин примет в Кремле офицеров, назначенных на высшие командные должности

Церемония по традиции пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет в Кремле офицеров, получивших высшие воинские звания и назначения на командные должности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Шестого ноября Владимир Путин встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что церемония по традиции пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин регулярно встречается с высшими офицерами, получившими назначения на командные должности, и лично поздравляет их. В своих выступлениях на таких мероприятиях глава государства традиционно затрагивает вопросы безопасности страны и говорит о задачах, стоящих перед командным составом ВС РФ, правоохранительных органов, прокуратуры и специальных служб.

В предыдущий раз такая церемония состоялась в Кремле 11 апреля этого года. Выступая тогда перед офицерами, глава государства, в частности, отметил, что современное высокоточное и мощное оружие уже сейчас определяет и будет определять в будущем облик российской армии, поэтому "еще выше становятся требования к подготовке личного состава, к качеству и интенсивности боевой учебы". "Нам нужен настоящий сплав ратных традиций российского воинства и самых современных, передовых знаний, технологий, умений эффективно их применить", - сказал президент.

Федеральную службу безопасности РФ глава государства призвал совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, решительно и бескомпромиссно бороться с терроризмом, "сконцентрировав усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов". Служба внешней разведки РФ, по словам Путина, должна, опираясь на выверенную информацию, прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира и выявлять потенциальные угрозы России.

Президент РФ тогда обратил внимание также на задачи органов внутренних дел, Федеральной службы охраны, Следственного комитета РФ, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний. Он призвал продолжить профессиональное и кадровое укрепление Росгвардии, а от прокуратуры потребовал, в частности, эффективного контроля за средствами, которые выделяются на реализацию национальных проектов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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