Совфед выберет нового вице-спикера и заслушает доклад главы ЦБ РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о назначении главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева на пост вице-спикера палаты, а также законы о ратификации ряда международных документов, в том числе соглашения об использовании военных систем спутниковой связи.

Кроме того, в рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина с докладом о развитии финансового рынка и внедрении современных финансовых технологий.

Новый вице-спикер

Кандидатуру Журавлева на пост вице-спикера палаты ранее поддержали на Совете верхней палаты, куда входит спикер СФ Валентина Матвиенко, руководство палаты и главы комитетов.

Согласно регламенту СФ, кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя Совета Федерации предлагаются спикером палаты. По каждой из предложенных кандидатур на эти должности проводятся обсуждение и голосование. Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совета Федерации.

Планируется, что Журавлев займет место вице-спикера Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни.

Международные соглашения

Члены СФ также рассмотрят вопросы о ратификации ряда международных документов. Речь, в частности, идет о соглашении об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанном представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 6 июня 2018 года в Кызыле.

Кроме того, Совфед примет решение относительно отзыва заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что международная комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Также сенаторы ратифицируют соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Рабочий день для жительниц села

Среди законов, которые предстоит одобрить сенаторам в среду, поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ гарантирует живущим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Также гарантируется право женщин в сельской местности на повышенную оплату в случае, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

Данные льготы до сих пор не закреплены в законе, они регламентируются постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года.