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Главы МИД России и Греции обсудят в Москве двусторонние отношения и региональные проблемы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом, находящимся в Москве с рабочим визитом. Стороны планируют рассмотреть перспективы российско-греческого сотрудничества в контексте начала работы нового правительства Греции, сформированного в июле нынешнего года.

Развитие политдиалога

В комментарии МИД РФ подчеркивается, что визит греческого министра призван послужить дальнейшему развитию плодотворного политического диалога и взаимопонимания в международных делах. В частности, в Москве рассчитывают на полезный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Особое внимание будет уделено взаимодействию двух стран на многосторонних площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, а также в Организации Черноморского экономического сотрудничества, где Греция в настоящее время является председателем.

Подходы Москвы и Афин, констатировали в МИД РФ, по большинству глобальных и региональных вопросов близки, в обеих столицах исходят из необходимости решения возникающих споров исключительно политико-дипломатическими средствами и в строгом соответствии с нормами международного права.

После переговоров планируется подписать план консультаций между министерствами иностранных дел РФ и Греции на 2020-2022 годы.

Премьер пока не ответил

Россия и Греция прилагают обоюдные усилия для поддержания высокой динамики двустороннего взаимодействия. С мая 2019 года в обеих странах реализуются мероприятия в рамках перекрестного Года языка и литературы. Прорабатываются совместные планы в свете предстоящего в 2021 году празднования 200-летия начала в Греции национально-освободительного восстания, увенчавшегося созданием независимого греческого государства.

В Кремле ожидают ответ премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве в мае 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Товарооборот и инвестиции

В прошлом году объем внешней торговли между Россией и Грецией увеличился по сравнению с 2017 годом на 18,8 процента до 4,3 млрд долларов, однако по итогам первых восьми месяцев 2019 года товарооборот сократился относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3 процента до 2,7 млрд долларов. Москва рассчитывает на выправление ситуации к концу текущего года.

Ключевую роль в координации торгово-экономического взаимодействия играет российско-греческая межправительственная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, а также созданные в ее рамках рабочие группы. 18 апреля нынешнего года в Салониках состоялась 12-я сессия межправкомиссии, а на середину ноября текущего года в Москве запланирована межсессионная встреча ее сопредседателей.

Кроме того, напомнили в министерстве, развивается инвестиционное сотрудничество между двумя странами. Объем прямых накопленных российских инвестиций в греческую экономику по состоянию на 1 января 2019 года составил 664 млн долларов, а греческих в российскую - 42 млн долларов.

В настоящее время на стадии обсуждения находятся около десяти инвестиционных проектов в различных областях. Особенно важным российская сторона считает налаживание партнерства в сфере инноваций и высоких технологий, подчеркнули в МИД РФ.

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