Денис Паслер приступил к формированию нового правительства Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил двух вице-губернаторов и четырех министров региона, приступив к формированию нового правительства, сообщила пресс-служба главы области.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал ряд указов о назначении на должности. Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области - министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что совмещение должности первого вице-губернатора и министра сельского хозяйства - новшество в системе органов власти региона, введенное по предложению Паслера. Ранее Балыкин был первым вице-губернатором. Еще одно нововведение - должность вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министра региональной и информационной политики Оренбургской области, которую занял Олег Димов.

Заместителем председателя правительства региона - министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области назначен Александр Полухин. Ранее он возглавлял минстрой региона, в полномочия которого транспорт не входил.

В новое правительство из команды прежнего губернатора Юрия Берга, ушедшего в отставку в марте 2019 года, также перешли Наиля Исхакова, возглавившая министерство труда и занятости населения Оренбургской области, министр социального развития региона Татьяна Самохина и министр культуры Евгения Шевченко. "Указы вступают в силу с 6 ноября 2019 года", - уточнили в правительстве.

Ранее глава Оренбургской области провел реформу системы исполнительных органов государственной власти региона, предполагающую учреждение трех новых министерств и исключение двух действующих. Принятый закон исключил министерство лесного и охотничьего хозяйства и департамент информационных технологий, а министерство внутреннего государственного финансового контроля перевел в разряд комитетов. Одновременно были введены министерство промышленности и энергетики, министерство цифровой экономики и министерство региональной и информационной политики. Также в систему возвращается упраздненное ранее представительство Оренбургской области при правительстве РФ.