Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Денис Паслер приступил к формированию нового правительства Оренбургской области

Глава региона назначил двух вице-губернаторов и четырех министров

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил двух вице-губернаторов и четырех министров региона, приступив к формированию нового правительства, сообщила пресс-служба главы области.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал ряд указов о назначении на должности. Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области - министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что совмещение должности первого вице-губернатора и министра сельского хозяйства - новшество в системе органов власти региона, введенное по предложению Паслера. Ранее Балыкин был первым вице-губернатором. Еще одно нововведение - должность вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министра региональной и информационной политики Оренбургской области, которую занял Олег Димов.

Заместителем председателя правительства региона - министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области назначен Александр Полухин. Ранее он возглавлял минстрой региона, в полномочия которого транспорт не входил.

В новое правительство из команды прежнего губернатора Юрия Берга, ушедшего в отставку в марте 2019 года, также перешли Наиля Исхакова, возглавившая министерство труда и занятости населения Оренбургской области, министр социального развития региона Татьяна Самохина и министр культуры Евгения Шевченко. "Указы вступают в силу с 6 ноября 2019 года", - уточнили в правительстве.

Ранее глава Оренбургской области провел реформу системы исполнительных органов государственной власти региона, предполагающую учреждение трех новых министерств и исключение двух действующих. Принятый закон исключил министерство лесного и охотничьего хозяйства и департамент информационных технологий, а министерство внутреннего государственного финансового контроля перевел в разряд комитетов. Одновременно были введены министерство промышленности и энергетики, министерство цифровой экономики и министерство региональной и информационной политики. Также в систему возвращается упраздненное ранее представительство Оренбургской области при правительстве РФ.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Интервью
Мэр Дербента: совсем скоро у нас появится морской порт и электромобили
Хизри Абакаров в интервью ТАСС — о том, как город должен зарабатывать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС