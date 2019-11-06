Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ попытками ввести политическую цензуру

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Лавров назвал попытками ввести политическую цензуру ограничения на работу российских журналистов в ряде зарубежных стран.

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия, - отметил глава МИД РФ, выступая в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". - Ярким примером этого стало недавнее мероприятие в Лондоне под громким названием "Конференция по свободе СМИ", на которую организаторы и британские власти не пустили российских представителей, как журналистов, так и дипломатов".

"Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, - подчеркнул Лавров. - А если говорить прямо - ввести политическую цензуру".

Обязательства в отношении свободы СМИ

Лавров также заявил, что необходимо переподтвердить принятые в 90-е годы государствами - участниками ОБСЕ обязательства в отношении свободы СМИ.

"Необходимость четкого, без оговорок, переподтверждения обязательств очевидна, поскольку в последнее время о них старательно забывают именно те, кто инициировал их принятие в 90-е годы прошлого века, то есть в период, когда после распада Советского Союза было объявлено о конце истории", - сказал он.

Инициативы Франции

Глава МИД РФ сообщил, что на следующей неделе обсудит на Парижском форуме мира инициативы Франции в сфере СМИ.

"Французское правительство параллельно продвигает инициативу, которая преследует цель подсказать пользователю, где брать правильную информацию и даже где ее не брать, а сразу предоставлять нужную для определенных лиц информацию, которую пользователь получает при поиске той или иной новости", - сказал он.

"Инициатива, которую продвигает французское правительство, сейчас формируется, я не помню точное название - свобода в интернете или борьба с фейковыми новостями в интернете и киберпространстве, - продолжил он. - Я был информирован, что эта инициатива будет частью мероприятия в рамках второго Парижского форума мира. Мне было поручено в ней участвовать, и эту тему мы там обсудим, это часть нашего диалога с Парижем".

В новость были внесены изменения (10:46 мск) - добавлены подробности.