Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров назвал ограничения на работу российских СМИ попытками ввести политическую цензуру

Глава МИД РФ отметил, что вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Лавров назвал попытками ввести политическую цензуру ограничения на работу российских журналистов в ряде зарубежных стран.

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия, - отметил глава МИД РФ, выступая в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". - Ярким примером этого стало недавнее мероприятие в Лондоне под громким названием "Конференция по свободе СМИ", на которую организаторы и британские власти не пустили российских представителей, как журналистов, так и дипломатов".

"Цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, - подчеркнул Лавров. - А если говорить прямо - ввести политическую цензуру".

Обязательства в отношении свободы СМИ

Лавров также заявил, что необходимо переподтвердить принятые в 90-е годы государствами - участниками ОБСЕ обязательства в отношении свободы СМИ. 

"Необходимость четкого, без оговорок, переподтверждения обязательств очевидна, поскольку в последнее время о них старательно забывают именно те, кто инициировал их принятие в 90-е годы прошлого века, то есть в период, когда после распада Советского Союза было объявлено о конце истории", - сказал он.

Инициативы Франции

Глава МИД РФ сообщил, что на следующей неделе обсудит на Парижском форуме мира инициативы Франции в сфере СМИ.

"Французское правительство параллельно продвигает инициативу, которая преследует цель подсказать пользователю, где брать правильную информацию и даже где ее не брать, а сразу предоставлять нужную для определенных лиц информацию, которую пользователь получает при поиске той или иной новости", - сказал он.

"Инициатива, которую продвигает французское правительство, сейчас формируется, я не помню точное название - свобода в интернете или борьба с фейковыми новостями в интернете и киберпространстве, - продолжил он. - Я был информирован, что эта инициатива будет частью мероприятия в рамках второго Парижского форума мира. Мне было поручено в ней участвовать, и эту тему мы там обсудим, это часть нашего диалога с Парижем".

В новость были внесены изменения (10:46 мск) - добавлены подробности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияФранция
Реклама на ТАСС
Лавров указал на отсутствие расследования убийств российских журналистов на Украине
Глава МИД РФ также отметил, что на Украине заблокировано 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС