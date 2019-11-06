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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Сабсаби

Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2021 года

ТАСС, 6 ноября. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от законодательного органа власти Чечни Зияда Сабсаби.

Ранее Сабсаби подал соответствующее заявление в комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, причины ухода из палаты в заявлении сенатор не указал.

Позже он рассказал ТАСС, что принял решение о досрочном прекращении полномочий, чтобы "дать дорогу молодым".

Сабсаби был сенатором от Чечни с 26 ноября 2008 года, с ноября 2009 года он занимал пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок его сенаторских полномочий истекал в сентябре 2021 года.

Теги
РоссияЧечня
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