Косачев: США хотят окупить расходы на военную операцию Сирии путем создания военных баз

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Строительство двух военных баз в Сирии является попыткой США оправдать потраченные на военную операцию средства, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вот тут сообщается, что США начали строительство двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Формальный повод - не дать террористам получить доступ к нефтяным месторождениям. Неформальный - окупить свои расходы по военной операции в Сирии. То, что при этом радикальнейшим образом нарушается суверенитет Сирии, на Западе, судя по всему, мало кого волнует", - написал политик на своей странице в Facebook.

Кроме того, создание таких баз в Сирии, как отметил Косачев, напомнило поведение США в Югославии перед ее распадом, когда "американцы начинают активно строить в этой пока еще целостной европейской стране [Югославии] и без разрешения ее руководства свою военную базу". Политик напомнил, что сейчас эта база располагается на территории самопровозглашенной Республики Косово, и призвал сирийцев быть бдительными в этом вопросе.

5 ноября агентство Anadolu сообщило о начале строительства Вооруженными силами США двух военных баз в районе нефтяных месторождений в Сирии.