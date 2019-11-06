Захарова призвала Украину сделать конкретные шаги для достижения мира

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украина должна выполнить достигнутые ранее договоренности, если действительно хочет установления мира. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Если есть желание на Украине, если есть ощущение необходимости, наконец, начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались, - сказала она. - Это и минские договоренности, "формула Штайнмайера".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что эти шаги намеренно тормозились на протяжении многих лет. "А теперь, после того, как президент Украины [Владимир Зеленский] побывал в зоне разведения сил, все увидели на конкретных фактах, на конкретных примерах, кто и как это тормозил, кто это блокировал, - продолжила она. - Радикалы, ультранационалисты, которые просто не давали фактически возможности реализовывать то, о чем договаривались политики и дипломаты. Вот эти кадры (встречи Зеленского с националистами - прим. ТАСС), которые облетели весь мир, стали фактически подтверждением того, о чем, в частности, российская сторона говорила на протяжении четырех лет".

"Еще раз, если есть желание, - все на столе, нужно реализовывать, - продолжила она. - Но легко сказать, что нужно реализовывать. Мы прекрасно понимаем, что в тех реалиях, которые мы видим, сделать это непросто. Но другого варианта нет".