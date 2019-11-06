Матвиенко поручила обратиться в комиссию Госдумы по этике из-за заявлений депутата Рашкина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Госдумы по этике в связи с тем, что депутат Валерий Рашкин обвинил вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

"Мне кажется, комиссия по этике Госдумы должны дать объективную оценку подобным высказываниям, чтобы впредь никому ничего подобного не пришло в голову делать. На самом деле мы все возмущены этой ситуацией. Так не должны поступать политики. Я прошу вас направить обращение в адрес Госдумы, в комиссию по этике. Для этого она и существует, чтобы были даны адекватные оценки таким недостойным поступкам", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в подобных вопросах "нельзя заступать за красную линию". "Это не позволяет политическая культура, это не позволяет этика. Без каких-либо доказательств, без каких-либо оснований наносить оскорбления любому человеку недопустимо, непозволительно. Тем более, в адрес Юрия Леонидовича Воробьева (главы комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов - прим. ТАСС) - человека безупречной репутации, очень достойного", - добавила Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, который сообщил, что Рашкин в недопустимой форме озвучил провокационные высказывания в адрес комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и обвинил в умышленном бездействии и непрофессионализме при поведении проверки наличия вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах у бывшего сенатора Арашукова. "Как председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности отвечаю: комиссия действовала четко, законно, в полном объеме использовала свои полномочия", - сказал сенатор на пленарном заседании.

Он добавил, что были сделаны соответствующие запросы в профильные министерства и ведомства и получены ответы, что Арашуков подобным разрешением не располагает. "Действия комиссии ни от кого не скрывались. Но Рашкин позволяет себе игнорировать факты и озвучивать собственные домыслы, которые абсолютно не соответствуют действительности. Он осознанно лжет и делает это в оскорбительной форме, переходя на личности, предъявляя претензии, противоречащие принятой этике общения членов парламента", - подчеркнул Тимченко.

Провоцирование конфликта между палатами

Парламентарий отметил, что у депутатов и сенаторов могут быть разные мнения, и это нормально. "Это повод для рабочего диалога для дискуссии, которая ведется на профессиональном языке, без унижения личностных достоинств. Считаю, что высказывания депутата Рашкина направлены на провоцирование конфликта между двумя палатами. Уверен, что комиссия Госдумы по этике даст соответствующую оценку словам Рашкина, достойны ли подобные высказывания высокого звания российского парламентария", - заключил глава комитета СФ.

В ходе пленарного заседания Госдумы Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении Арашукова.