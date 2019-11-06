Госсовет Крыма согласовал отставку обвиняемого во взятке вице-премьера Нахлупина

"Согласовать отставку Нахлупина Виталия Германовича с должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в постановлении.

Вице-премьеры Георгий Мурадов, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Юлия Жукова, Ирина Кивико будут переназначены на свои посты, парламент согласовал их кандидатуры, отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Также депутаты поддержали согласование отставки и назначение на должность зампредседателя Совмина Павла Королева. За отставку и назначение проголосовали все 67 депутатов, принявшие участие в голосовании.

Нахлупин был заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года, с 2010 года он возглавлял комитет парламента республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма. Арестовали чиновника 18 октября 2018 по делу о взятке в размере 5 млн рублей.

В Совмине Крыма до масштабного обновления органов власти региона, начавшегося этой осенью, было 10 должностей заместителей председателя. В сентябре после выборов главы республики все члены правительства сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения. В среду Госсовет региона согласовал установление двух новых должностей вице-премьеров и назначение на них Андрея Рюмшина, который будет совмещать эту работу с должностью министра сельского хозяйства республики, а также Елены Романовской, которая также занимает пост министра труда и социальной защиты республики.