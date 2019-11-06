Лавров указал на отсутствие расследования убийств российских журналистов на Украине

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Убийства российских журналистов, совершенные в 2014 году на Украине, до сих пор остаются не расследованными. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

По его словам, вокруг российских СМИ во многих странах "нагнетается атмосфера враждебности и недоверия". "Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются не расследованными совершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна, - обратил внимание российский министр. - На Украине заблокировано 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уже о запрете сотен книг и фильмов на русском языке".

17 июня 2014 года близ поселка Металлист (пригород Луганска) съемочная группа Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) попала под минометный обстрел Вооруженных сил Украины. На месте погиб звукорежиссер Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений. 30 июня 2014 года рядом с войсковой частью А-1428 под Авдеевкой в 15 км от Донецка погиб оператор российского Первого канала Анатолий Клян. 6 августа 2014 года украинские военнослужащие обстреляли колонну беженцев, следовавшую по шоссе близ Донецка (автодорога Снежное - Дмитровка). В результате был сожжен сопровождавший колонну автомобиль, в котором находились фотокорреспондент Международного информагентства "Россия сегодня" Андрей Стенин.