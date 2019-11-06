Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении миллионных штрафов за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян.

Законопроектом предлагается ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом.

При этом ко второму чтению комитетом были поддержаны поправки, снижающие предложенные изначально суммы штрафов. Так, при первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (в первой версии - от 200 тыс. до 500 тыс.), для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей (было от 2 млн до 6 млн рублей).

За повторное нарушение ко второму чтению предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. (в первой редакции - до 1 млн рублей), для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.

В действующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за неисполнение требований о локализации баз данных.