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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский возглавит инвестиционную компанию

В какую именно компанию переходит Полонский в Совмине Крыма не уточнили

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский покинет республиканское правительство и возглавит инвестиционную компанию, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

"Дмитрию Анатольевичу [Полонскому] поступило предложение возглавить инвестиционную компанию, и он принял это предложение. Фактически это повышение. Отмечу, что на протяжении пяти лет он курировал одно из ключевых и самых сложных направлений работы - внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. За прошедшие годы во всех перечисленных сферах произошли качественные позитивные изменения", - написал Аксенов, отметив, что теперь это направление глава Крыма будет курировать лично, а Полонскому предложено стать также советником главы Крыма по внутренней и информационной политике.

В какую именно компанию переходит Полонский в Совмине Крыма не уточнили.

Аксенов также сообщил, что Совмин покинут вице-премьеры Алла Пашкунова, курировавшая социальную сферу, и Лариса Опанасюк, занимавшаяся культурой, туристической отраслью и юридической сферой. "Лариса Опанасюк и Алла Пашкунова работали в нашей команде с самых первых дней становления российского Крыма. Мы вместе прошли большой путь, преодолели многие трудности. Уверен, что и Дмитрий Анатольевич Полонский, и Алла Николаевна Пашкунова, и Лариса Николаевна Опанасюк продолжат успешно работать на благо республики", - добавил Аксенов.

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже объявляя об открытом конкурсе и голосования за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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