Комиссия Думы по этике готова рассмотреть обращение СФ в связи с высказываниями Рашкина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики готова рассмотреть обращение членов Совета Федерации в связи с высказываниями депутата от КПРФ Валерия Рашкина в адрес вице-спикера СФ Юрия Воробьева. Об этом в среду сообщил председатель комиссии Отари Аршба.

"Когда подготовят [обращение], тогда и ответим", - сказал Аршба, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике в связи с тем, что Рашкин в ходе пленарного заседания нижней палаты без каких-либо доказательств утверждал, что Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).