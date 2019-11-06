Лавров: приход нового правительства в Греции дает возможности для продвижения связей с РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Афин получили дополнительные возможности для продвижения с приходом к власти нового правительства Греции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Отношения сегодня являются весьма насыщенными и развиваются поступательно во всех областях, от экономики до гуманитарного сотрудничества. Приход вашего правительства к власти в мае этого года создает дополнительные возможности для того, чтобы мы рассмотрели весь комплекс этих отношений и договорились о том, как продвигать их вперед", - сказал министр.

По его словам, сегодняшние переговоры позволяют помимо двусторонних отношений "обменяться мнениями о ситуации в Европе, в регионе Средиземного моря и в глобальной политике в целом".