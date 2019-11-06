Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: назначение Келина послом в Великобритании не связано с избирательной кампанией

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, такие кадровые решения никогда не связаны с внутриполитической повесткой государства назначения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Назначение Андрея Келина послом РФ в Великобритании никак не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Биография нового посла России в Великобритании

"Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз", - заверил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Келин - "один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов". "Как у любого посла любого государства, его основная задача - способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания", - уточнил Песков, добавив, что эта задача не из легких для посла РФ в Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении экс-постпреда РФ при ОБСЕ Андрея Келина послом России в Великобритании. Документ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. До нынешнего назначения Келин с 2015 года занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, в 2011-2015 годах являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании с 2011 по 2019 год возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

Теги
ВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Лавров: предложения Путина по Договору о СНВ позволяют найти общеприемлемые решения
Глава МИД РФ выразил надежду, что послания президента мировым лидерам дадут возможность конструктивно рассматривать сложившуюся ситуацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС