Песков: назначение Келина послом в Великобритании не связано с избирательной кампанией

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Назначение Андрея Келина послом РФ в Великобритании никак не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз", - заверил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Келин - "один из наших звездных дипломатов, блестящих дипломатов". "Как у любого посла любого государства, его основная задача - способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания", - уточнил Песков, добавив, что эта задача не из легких для посла РФ в Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября подписал указ о назначении экс-постпреда РФ при ОБСЕ Андрея Келина послом России в Великобритании. Документ был опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. До нынешнего назначения Келин с 2015 года занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, в 2011-2015 годах являлся постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене.

Российское диппредставительство в Великобритании с 2011 по 2019 год возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.