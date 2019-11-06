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Региональное отделение "Единой России" в КБР возглавил глава республики Коков

Голосование было тайным, решение принято единогласно

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято на 31 конференции регионального отделения партии в среду.

"По результатам подсчета голосов Коков Казбек Валерьевич единогласно избран секретарем кабардино-балкарского регионального отделения партии "Единая Россия", - сообщил председатель счетной комиссии Хажисмел Шанибов.

Голосование было тайным, решение принято единогласно.

Секретарь регионального политического совета партии избирается конференцией на альтернативной основе. В бюллетень была внесена также кандидатура ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Аслана Апажева.

24 октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Речь идет о главах Адыгеи - Марате Кумпилове, Башкирии - Радии Хабирове, Кабардино-Балкарии - Казбеке Кокове, Якутии - Айсене Николаеве, губернаторах Приморского и Ставропольского краев Олеге Кожемяко и Владимире Владимирове. Руководителями региональных отделений единороссов стали также губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Нижегородской - Глеб Никитин, Новосибирской - Андрей Травников, Самарской - Дмитрий Азаров, Брянской - Александр Богомаз, Мурманской - Андрей Чибис и врио главы Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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