Песков не стал комментировать опрос Левада-Центра о росте запроса на перемены в России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с данными исследования Левада-Центра и Московского центра Карнеги о том, что доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59%.

"Я, честно говоря, не знаком с результатами этого соцопроса или исследования, поэтому я не знаю, с какой степенью доверия можно к нему относиться", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что желание перемен присутствует всегда в обществе. "Другое дело - кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных и гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются", - заключил он.