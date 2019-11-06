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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Единороссы попросили думскую комиссию по этике оценить высказывания Рашкина

Депутат от КПРФ обвинил вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева в создании препятствий для проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" в среду попросила комиссию Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики дать оценку высказываниям депутата от КПРФ Валерия Рашкина в адрес вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщил член фракции, депутат от этого региона Сергей Пахомов.

В ходе пленарного заседания Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

"Сегодня группа депутатов направила коллективное обращение в думскую комиссию по этике с просьбой дать оценку словам Рашкина", - сказал Пахомов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Как отметил Пахомов, "с трибуны Государственной думы от представителя фракции КПРФ прозвучали не подобающие депутату выражения в адрес" Юрия Воробьева, "героя России, легендарного человека, стоявшего у истоков создания одной из самых важных служб чрезвычайного реагирования в стране, спасшей тысячи жизней по всему миру". Комментируя высказывания в адрес главы Московской области, Пахомов подчеркнул, что "это прежде всего оскорбительно для тех избирателей, которые видят, что за годы губернаторства Воробьева в регионе построены сотни школ, детских садов, спортивных центров".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике в связи с высказываниями Рашкина. Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги
Воробьев, Юрий ЛеонидовичРашкин, Валерий ФедоровичПахомов, Сергей АлександровичАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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