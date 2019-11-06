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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Лавров уверен, что корень проблем вокруг иранской ядерной сделки лежит в действиях США

Как отметил глава МИД РФ, Вашингтон не только сам уклоняется от выполнения обязательств, но и требуют этого от других участников соглашения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тревожная ситуация вокруг иранской ядерной сделки сложилась из-за того, что США не только отказались от своих обязательств, но и требуют сделать это от других участников. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сильно встревожены (ситуацией вокруг ядерной сделки - прим. ТАСС), и эта тревога возникла не сегодня и не вчера, а в мае прошлого года, когда Соединенные Штаты в вызывающей форме объявили о выходе из этой договоренности", - сказал он.

"США не только разорвали свои собственные обязательства, нарушив грубейшим образом международное право, но и достаточно аррогантно, с угрозами наказания, путем санкций запретили всем остальным странам мира выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), - продолжил Лавров. - Тем самым Вашингтон - и это корень проблемы - потребовал от всех, чтобы они не делали ничего из того, что полагается Ирану в соответствии с СВПД. От Ирана требуют выполнять все без исключения, а в ответ ничего не дают".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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