Лавров: гарантии со стороны Совбеза ООН поспособствуют кипрскому урегулированию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более активное сопровождение переговорного процесса членами Совета Безопасности ООН, а также гарантии с их стороны поспособствуют разрешению кипрской проблемы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Считаем, что продвижению в деле выполнения решений ООН по кипрскому урегулированию способствовала бы более активная вовлеченность в сопровождение переговорного процесса постоянных членов Совета Безопасности, поскольку именно они являются соавторами всех резолюций, посвященных путям преодоления нынешнего кризиса, - сказал Лавров. - И считаем правильным нацеленность на то, чтобы в рамках внешних аспектов урегулирования заменить нынешнюю архаичную систему гарантий на гарантии со стороны Совета Безопасности ООН, прежде всего пяти его постоянных членов".

Кроме того, он отметил, что Россия принципиально выступает "за выполнение всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН о необходимости достижения между кипрскими сторонами договоренности о создании двухобщинной, двухзональной федерации". По его словам, РФ также приветствует готовящуюся трехстороннюю встречу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турецкой общины острова Мустафы Акынджи.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении острова ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно. 26 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Анастасиадис сообщил, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Ожидается, что предстоящая встреча Гутерриша с Анастасиадисом и Акынджи в Берлине должна показать, существуют ли условия для продолжения межобщинного диалога и для проведения уже в декабре пятисторонней конференции по кипрскому урегулированию с участием как лидеров двух общин острова, так и делегаций Греции, Турции и Великобритании - трех стран, играющих роль гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.