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Лавров: РФ обеспокоена наращиванием сил НАТО, в том числе США, на востоке Средиземноморья

Глава МИД России подчеркнул, что это "требует от стран региона выработки позиции, которая будет не слепо выстраиваться в русле натовской дисциплины", а опираться на интересы их собственной национальной безопасности

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена имеющими явное антироссийское намерение действиями стран НАТО, в том числе США, по наращиванию военного присутствия в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Мы в принципе озабочены тем, что происходит в Восточном Средиземноморье, в том числе не в последнюю очередь действиями США и НАТО по наращиванию своего военного присутствия в этом регионе с откровенным антироссийским намерением", - сказал он.

Как подчеркнул Лавров, это "требует от стран региона выработки позиции, которая будет не слепо выстраиваться в русле натовской дисциплины", а опираться на интересы их собственной национальной безопасности и законное стремление развивать свои отношения со всеми партнерами, в том числе и с Россией.

Лавров также прокомментировал ситуацию с проводимыми Турцией геолого-разведочными работами на кипрском шельфе. Он напомнил, что "Россия призывает все заинтересованные страны, включая Турцию, Кипр, Грецию, Израиль и Египет, решать эти вопросы через переговорный процесс и достижение взаимоприемлемых договоренностей в рамках норм, установленых Конвенцией по морскому праву 1982 года".

Власти Республики Кипр ранее обвинили Турцию в нарушении ее суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

В Восточном Средиземноморье у РФ есть пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияДендиас, Никос
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