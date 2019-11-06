Госдума уточняет право не зарегистрированных на выборах партий оспаривать их итоги

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении внесенный правительством законопроект, который уточняет право партий оспаривать результаты выборов в случаях, если они не смогли принять в них участие из-за противоправных действий членов избирательных комиссий, вина которых потом была доказана.

Как отмечается в пояснительных материалах, законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда (КС) от ноября 2018 года. Ряд действующих норм не позволяет избирательному объединению, выдвинувшему кандидата или список кандидатов, подавать административное исковое заявление об отмене решения избиркома о результатах выборов, если партия или кандидат не участвовали в выборах. Причем даже в том случае, если это произошло из-за доказанных в рамках уголовных дел нарушений со стороны членов избиркомов, уголовное преследование в отношении которых по данному факту прекращено по нереабилитирующему основанию. КС счел, что такой порядок не соответствует основному закону страны.

В связи с этим кабмин предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства РФ новой нормой, позволяющей в таких случаях партиям обращаться в суд с административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов. При этом срок подачи заявлений об обжаловании действий должностных лиц избиркомов устанавливается в 10 дней.

Решение КС по данному вопросу было принято по обращению партии "Справедливая Россия". В 2014 году ни один из представителей регионального отделения "Справедливой России" в Санкт-Петербурге не был зарегистрирован избирательной комиссией в качестве кандидата на выборах депутатов одного из муниципальных советов.

В феврале 2015 года по заявлению о незаконном противодействии регистрации этих кандидатов правоохранительные органы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, однако 21 декабря этого же года уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, то есть по нереабилитирующему основанию. Оспорить результаты выборов "Справедливой России" тогда не удалось, поскольку, по мнению судов, отказавших ей в рассмотрении административного иска, данное избирательное объединение на самом деле лишь выдвинуло кандидатов в депутаты, которые не были зарегистрированы избирательной комиссией и, следовательно, участия в выборах не принимали.