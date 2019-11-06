В СФ считают, что заявления депутата Рашкина наносят ущерб репутации парламента

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева в создании препятствий для проверки экс-сенатора Рауфа Арашукова, наносят ущерб репутации Федерального собрания России. Об этом говорится в официальном обращении к главе комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбе (документ есть в распоряжении ТАСС).

Документ подписан главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

"Выступление В.Ф. Рашкина содержало высказывание провокационного характера, что наносит репутационный ущерб не только членам Совета Федерации, но и Совету Федерации, и Федеральному собранию в целом. Прошу комиссию рассмотреть вопрос об употреблении депутатом Госдумы В.Ф. Рашкиным выражений, наносящих ущерб чести и достоинству членов Совета Федерации, допущении необоснованных обвинений и о принятом решении меня проинформировать", - говорится в обращении.

Как уточнили ТАСС в комитете СФ по регламенту, документ будет направлен в Госдуму в среду.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике в связи с тем, что Рашкин в ходе пленарного заседания нижней палаты без каких-либо доказательств утверждал, что Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении Арашукова.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).