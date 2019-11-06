В Севастополе на проведение выборов губернатора предусмотрено более 75 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя предусмотрели в проекте бюджете города на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 76,3 млн рублей на проведение выборов губернатора, сообщается в пояснительной записке к проекту документа. В среду депутаты Законодательного собрания Севастополя на очередной сессии одобрили в первом чтении проект бюджета города на 2020-2022 годы.

Президент РФ Владимир Путин указом от 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона был назначен Михаил Развожаев, который ранее занимал должность руководителя исполкома ОНФ, 12 июля он был официально представлен в Севастополе. Выборы губернатора Севастополя могут быть назначены не раньше осени 2020 года.

"Средства предусмотрены на обеспечение проведения выборов высшего должностного лица города Севастополя в 2020 году в объеме 76,3 млн рублей", - говорится в проекте документа.

Проект закона "О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" предполагает общий объем доходов бюджета города в 2020 году в размере 57,7 млрд рублей (в том числе 16,32 млрд собственных доходов), расходов - 61,14 млрд рублей, дефицит - 3,43 млрд рублей. В 2021 году доходы должны составить 50,335 млрд рублей, расходы - 53,63 млрд рублей, дефицит - 3,29 млрд рублей. В 2022 году доходы прогнозируются на уровне 55,23 млрд рублей, расходы - 59,4 млрд рублей, дефицит - 4,17 млрд рублей.

После принятия проекта бюджета Севастополя в первом чтении документ будет еще обсуждаться и дорабатываться. Окончательно он будет утвержден во втором чтении. Дата рассмотрения пока не назначена.

Бюджет на 2019 год был принят с доходами в размере 46,1 млрд рублей и расходами - 47,7 млрд рублей. По уточненным данным, доходы бюджета по итогам 2019 года должны составить 45,575 млрд рублей, расходы - 51,69 млрд, дефицит - 6,11 млрд.