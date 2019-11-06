Захарова: Фонд Тэтчер не смог ни подтвердить, ни опровергнуть цитату про население России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фонд Маргарет Тэтчер не опроверг и не подтвердил достоверность заявления бывшего британского премьера о том, что для России оптимальной была бы численность населения в 15 млн человек. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Мы связались с Фондом Маргарет Тэтчер, - сказала она. - Если вам интересно, мы обязательно с вами еще и на эту тему побеседуем. Но и цитаты [Уинстона] Черчилля, и цитаты Тэтчер - все это вещи во многом мифологизированные".

"У нас есть газета, в которой была приведена эта цитата, и фонд нам не ответил ни да, ни нет, что было бы достаточно просто сделать", - добавила Захарова.

Летом 2018 года Захарова привела указанное высказывание Тэтчер. После этого ряд изданий обвинили ее в неточности.