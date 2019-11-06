Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова объяснила, чем оповещения МИД России отличаются от призывов к протестам

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что внешнеполитическое ведомство никогда не публикует маршруты протестных акций в соцсетях

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. МИД РФ никогда не публикует маршруты протестных акций в соцсетях. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Мы никогда не публикуем маршруты, мы всегда говорим о том, что возможны массовые беспорядки или несанкционированные митинги в той или иной стране, вот телефоны нашего посольства, вот горячая линия, вот аккаунты в социальных сетях", - сказала она, отвечая на вопрос о том, чем оповещения российского внешнеполитического ведомства о массовых акциях протеста отличаются от действий посольства США во время несанкционированных митингов в Москве этим летом.

"Мы никогда не публикуем маршруты митингов или протестных акций, ни наши посольства, ни кризисный центр, не призываем людей принимать участие", - подчеркнула Захарова.

В августе 2019 года официальный представитель МИД РФ указала на вовлеченность американского посольства в несанкционированные акции протеста, которые проходили в Москве. Она обратила внимание в том числе на размещение на сайте посольства маршрутов движения протестующих.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
В МИД РФ заявили, что Москва не делит латиноамериканские страны на "своих" и "чужих"
Начальник отдела региональных проблем Латиноамериканского департамента МИД РФ Алексей Капустин отметил, что взаимодействие России с Латинской Америкой развивается "в очень конструктивном ключе"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС