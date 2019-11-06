Захарова объяснила, чем оповещения МИД России отличаются от призывов к протестам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. МИД РФ никогда не публикует маршруты протестных акций в соцсетях. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Мы никогда не публикуем маршруты, мы всегда говорим о том, что возможны массовые беспорядки или несанкционированные митинги в той или иной стране, вот телефоны нашего посольства, вот горячая линия, вот аккаунты в социальных сетях", - сказала она, отвечая на вопрос о том, чем оповещения российского внешнеполитического ведомства о массовых акциях протеста отличаются от действий посольства США во время несанкционированных митингов в Москве этим летом.

"Мы никогда не публикуем маршруты митингов или протестных акций, ни наши посольства, ни кризисный центр, не призываем людей принимать участие", - подчеркнула Захарова.

В августе 2019 года официальный представитель МИД РФ указала на вовлеченность американского посольства в несанкционированные акции протеста, которые проходили в Москве. Она обратила внимание в том числе на размещение на сайте посольства маршрутов движения протестующих.