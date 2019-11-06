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Спор вокруг Курил

Замглавы МИД России и Японии обсудили совместную хозяйственную деятельность на Курилах

На встрече также затрагивались вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Шестой раунд российско-японских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах прошел в среду в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были подведены итоги осуществления пилотных мероприятий совместной хозяйственной деятельности в областях обращения с отходами и туризма, реализованных в августе-ноябре текущего года", - сообщили в российском дипведомстве. - На встрече были также обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений".

Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, японскую - замглавы МИД Японии Такэо Мори. В диалоге с российской стороны приняли участие представители федеральных ведомств и правительства Сахалинской области, отметили в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, сроки следующего раунда переговоров будут согласованы по дипломатическим каналам.

Предыдущая встреча в таком формате прошла в Токио в начале сентября.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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