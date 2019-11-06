МИД РФ: Москва приветствует соглашение правительства Йемена и Южного переходного совета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует достигнутые накануне договоренности между правительством Йемена и Южным переходным советом (ЮПС) и рассматривает их как важный шаг в направлении консолидации йеменского общества. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"В Москве приветствуют принятые в Эр-Рияде решения. Рассматриваем их как важный шаг в направлении консолидации йеменского общества, позитивный пример выхода на столь необходимые в нынешних йеменских реалиях взаимоприемлемые развязки и компромиссы", - сообщили в дипведомстве. Кроме того, в МИД РФ особо отметили посредническую роль Саудовской Аравии и ОАЭ, "которые внесли значительный вклад в достижение упомянутых межйеменских договоренностей, а также взяли на себя функции мониторинга за ходом их практической реализации".

"Рассчитываем, что проявленная йеменскими сторонами способность договариваться и находить общие знаменатели будет способствовать скорейшему политическому урегулированию затянувшегося военно-политического конфликта с участием хуситского движения "Ансар Аллах", - отметили в российском министерстве.

В дипведомстве также выразили убежденность в том, что "йеменский кризис не имеет военного решения, а восстановление в дружественном Йемене долгожданного мира и стабильности возможно лишь на путях широкого национального диалога и учета интересов всех патриотически настроенных сил страны". "В свою очередь будем и далее всемерно этому содействовать", - указали на Смоленской площади.

Во вторник в Эр-Рияде признанное международным сообществом правительство Йемена и ЮПС подписали примирительное соглашение. Оно, в частности, предусматривает формирование единого правительства с 24 министерскими портфелями, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Его состав должен быть представлен не позднее чем через 30 дней с момента подписания документа.