Путин может отдельно встретиться с президентом Бразилии на полях саммита БРИКС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может провести отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС, который пройдет в Бразилиа 13-14 ноября. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта встреча сейчас прорабатывается.

"Такая встреча прорабатывается", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков отмечал, что Путин планирует совершить трехдневную поездку в Бразилию, где 13-14 ноября состоится саммит БРИКС.

Сам Путин выражал надежду, что ему удастся встретиться в Бразилии с председателем КНР Си Цзиньпином. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что лидеры РФ и КНР могут на этой встрече "обменяться мнениями по всему спектру отношений".