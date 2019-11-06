В МИД России заявили, что жизнь под санкциями США стала реальностью для трети стран мира

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. США продолжают нарушать международное право, пытаясь сменить неугодные правительства посредством санкций. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на заседании Генассамблеи ООН по вопросу прекращения торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы.

Панкин отметил, что речь идет "о последовательном нарушении США международного права". "Жизнь в режиме санкций сегодня стала реальностью не только для Кубы или России, но, по сути, для трети всех стран мира", - отметил он.

Замминистра сообщил, что на данный момент совокупный ущерб Кубы от санкций США превысил $922 млрд. "Россия твердо выступает за немедленное снятие введенных 57 лет назад санкций в отношении Кубы, - подчеркнул он. - Не приемлем ведущуюся США антикубинскую санкционную кампанию".

"Санкционная война, развязанная Вашингтоном, - наглядный пример грубого внешнеполитического давления в духе доктрины Монро, вероломное вмешательство во внутренние дела суверенной страны, попирающее правочеловеческие ценности", - указал высокопоставленный дипломат.

Генассамблея ООН на протяжении 27 лет принимает резолюцию, призывающую США прекратить торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. В декабре 2014 года экс-президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.