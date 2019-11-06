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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Депутат Госдумы считает, что Рашкину может грозить предупреждение

Отари Аршба сообщил, что позиция комиссии Госдумы по этике определится позже

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин может получить предупреждение за свои высказывания о вице-спикере Совфеда Юрии Воробьеве и губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил депутат-единоросс Отари Аршба, возглавляющий комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

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В ходе пленарного заседания Думы во вторник Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. Заявления Рашкина наносят ущерб репутации Федерального собрания России, говорится в официальном обращении к главе комиссии Госдумы по этике, подписанном главой комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.

"Как депутат я считаю это крайне возмутительным. Моя личная позиция заключается в том, что эти высказывания содержат оскорбительные по своей сути и форме бездоказательные обвинения и в адрес руководства Московской области, и членов их семей, и наших коллег из Совета Федерации. Я считаю, что это просто недостойно - использовать высокую трибуну Думы для подобного рода заявлений, но это мое личное мнение", - сказал Аршба.

Говоря о возможных последствиях, которые грозят депутатам в таких случаях, он предположил, что Рашкину будет вынесено предупреждение "о недопустимости подобного рода высказываний". "На самом деле это не так мало, как кому-то может показаться. Он уже был не раз и не два нами предупрежден", - добавил парламентарий.

"Это мое личное мнение. Позиция [комиссии] определится [позже]", - резюмировал Аршба.

Согласно положению о комиссии, она имеет право указать члену нижней палаты на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения.

Теги
РоссияАршба, Отари ИоновичРашкин, Валерий ФедоровичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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