Российско-греческие переговоры в Москве. Взаимопонимание без искусственных препятствий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который впервые посетил российскую столицу с рабочим визитом в качестве главы МИД республики.

Начало намеченной на 11 утра встречи отложилось практически на час из-за затянувшихся переговоров глав внешнеполитических ведомств в формате тет-а-тет. Затем представители СМИ более часа ожидали начала итоговой пресс-конференции, которая в свою очередь так же продлилась около часа.

Однако спектр тем, который был затронут на состоявшейся встрече, впечатляет: стороны обсудили и активизацию двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, и разногласия, существующие сегодня между Москвой и Афинами в церковном вопросе, и ситуацию вокруг дела находящегося в греческой тюрьме россиянина Александра Винника, и предстоящие контакты, среди которых возможное участие премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.

В итоге Лавров и Дендиас подтвердили готовность и дальше развивать российско-греческие отношения на основе традиционной взаимной симпатии, без искусственных препятствий и внешнего влияния.

Правительство и возможности

Дендиас вошел в состав нового правительства Греции, одержавшего победу на парламентских выборах, в июле 2019 года.

60-летний политик в разные годы возглавлял Министерство юстиции, Министерство национальной обороны, Министерство защиты граждан республики. А заняв пост главы внешнеполитического ведомства, Дендиас сразу заявил о намерении укрепить сотрудничество с Россией на двустороннем и многостороннем уровне с учетом "ее особенностей и чувствительности".

По его словам, при предыдущем правительстве во главе с Алексисом Ципрасом между Афинами и Москвой было кратковременное "ухудшение отношений": летом 2018 года высылались российские дипломаты. В этой связи глава МИД Греции предложил Лаврову "снова поставить этот поезд на рельсы". "Уверен, что сегодняшняя встреча послужит началом нового этапа наших двусторонних тесных и сердечных отношений", - сказал греческий министр в начале встречи с российским министром.

Такой же позиции придерживается и российская сторона. Как отметил в своем вступительном слове глава МИД России, приход нового правительства "создает дополнительные возможности для того, чтобы рассмотреть весь комплекс двусторонних отношений и договориться о том, как продвигать их вперед".

Кроме того, на пресс-конференции греческий министр приятно удивил журналистов из России - в ходе вступительной речи он неожиданно перешел на русский язык и с небольшим акцентом заявил, что "первый раз посещает Москву в качестве министра иностранных дел Греции и хотел бы выразить благодарность за теплый прием". "Надеюсь, эта фраза не нуждается в переводе", - с улыбкой добавил Дендиас на английском.

Разногласия и последствия

Позиции России и Греции относительно положения так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) сегодня, очевидно, расходятся. Так, в Москве ее не признают и называют исключительно раскольнической структурой, в то время как глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Афинский и всея Греции Иероним в конце октября направил "мирное письмо" главе ПЦУ Епифанию. В этой связи журналисты поинтересовались, не отразятся ли церковные разногласия на состоянии российско-греческих отношений.

Главы внешнеполитических ведомств заверили, что этого не произойдет. Российский министр подчеркнул, что ни у Москвы, ни у Афин нет никакого желания искусственно создавать проблемы. Вместе с тем, по его словам, внешнее влияние в вопросах признания автокефальной церкви Украины налицо. Как напомнил Лавров, упомянутому выше "мирному письму" предшествовал визит на святую гору Афон госсекретаря США Майкла Помпео, который даже не скрывал намерения решить этот вопрос. В свою очередь Дендиас отметил, что греческое государство высоко ценит деятельность ЭПЦ, но "никаким образом не вмешивается во внутрицерковные дела". "Но данный вопрос ни в коем случае не будет препятствием для дальнейшего углубления нашего диалога с Россией", - добавил он.

Тем не менее негативные последствия из-за церковных разногласий между Русской и Элладской православными церквями все же существуют. Так, за первые шесть месяцев 2019 года поток российских туристов в Грецию значительно сократился. Глава МИД РФ также не исключил сокращения потока паломников в епархии Элладской православной церкви, с которыми Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение, добавив, что это "личный выбор каждого человека".

Надежда и аргументы

Первые переговоры Лаврова и Дендиаса состоялись в день очередного заседания Судебного совета Ареопага по делу Александра Винника. Россиянин был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до 9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Отвечая на вопрос ТАСС о текущем положении дел вокруг судебного процесса, российский министр сообщил, что предоставил греческому коллеге дополнительные аргументы касательно экстрадиции Винника на родину. По его словам, правовых оснований даже для рассмотрения возможности экстрадиции россиянина в любую другую страну нет. "Буквально через пару часов начинается очередное судебное заседание по этому делу. Будем ждать результатов и надеяться на то, что справедливость восторжествует", - отметил Лавров.

Глава МИД Греции поблагодарил российского коллегу за предоставление ряда юридических аргументов и выразил надежду на то, что "в самое ближайшее время судебные органы Греции рассмотрят данный вопрос в соответствии как с внутренним действующим законодательством, так и в соответствии с нормами международного права".

Шаги и понимание

На пресс-конференции по просьбе журналистов глава российского дипведомства прокомментировал и последние события вокруг иранской ядерной сделки - начало нового, четвертого по счету, этапа сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной программе, подразумевающего подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

Лавров признал, что в Москве встревожены складывающейся ситуацией, однако эта тревога, по его словам, возникла еще в мае 2018 года, когда Соединенные Штаты вышли из соглашения. В этой связи министр подчеркнул, что "корень проблем" вокруг ядерной сделки лежит в действиях Вашингтона, в то время как шаги Тегерана не нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, он подчеркнул, что в Москве "прекрасно понимают" действия иранской стороны.