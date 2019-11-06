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Путин планирует посетить съезд "Единой России"

XIX съезд партии пройдет 23 ноября в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в съезде партии "Единая Россия" в конце ноября.

"Такие планы есть", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин на съезд "Единой России".

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве.

На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда.

Кроме того, в ходе съезда "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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