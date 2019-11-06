Россия и Индия согласовывают программу ВТС до 2030 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Индией на ближайшее десятилетие согласовывается, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Борисов отметил, что, несмотря на внешний прессинг, "Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере". В частности, речь идет о поставке зенитных ракетных систем С-400 и других проектах. "Кроме того, идет работа по согласованию Программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте российского правительства.

"По итогам 2018 года объем товарооборота между двумя странами составил почти 11 млрд долларов, увеличившись более чем на 17% по сравнению с показателями 2017 года", - привели в правительстве слова вице-премьера.