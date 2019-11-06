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Рябков обсудил в Израиле Иран, контроль над вооружениями и вопросы нераспространения

Заместитель главы МИД России сообщил, что по нескольким вопросам у сторон похожие точки зрения

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с генеральным директором Министерства иностранных дел Государства Израиль Алоном Ушпицем и его заместителем Иегошуа Заркой Иран, контроль над вооружениями, а также вопросы нераспространения. Об этом заместитель главы МИД России сообщил в среду российским журналистам.

"Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора Иегошуа Заркой, был принят генеральным директором МИД Алоном Ушпицем. Обсуждения касались тематики контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных", - сказал Рябков. "Конечно, не обошлось без рассмотрения иранской темы. Не во всем мы согласны, было бы странно ожидать полного согласия, но есть направления, где у нас довольно близкие подходы", - добавил он.

"Мы намерены расширять полюса соприкосновения как минимум наших позиций, насколько возможно, и взаимодействие с израильскими коллегами на международных площадках по этим темам", - также отметил заместитель главы МИД России.

Теги
ИранРоссияИзраильРябков, Сергей Алексеевич
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