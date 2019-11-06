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Суд в Петербурге отклонил жалобу самовыдвиженца на итоги муниципальных выборов

Анастасия Колб указывала, что в день выборов якобы действовала агитация при помощи системы "Умное голосование"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска от самовыдвиженца на муниципальных выборах Анастасии Колб, которая просила отменить результаты голосования в округе Смольнинское в Центральном районе города. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В исковом заявлении отмечалось, что поводом для обращения в суд стал проект "Умное голосование".

"Смольнинский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Анастасии Колб о признании итогов голосования недействительными. Суд отказал в удовлетворении требований", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Колб указывала, что в день голосования действовала агитация при помощи агитационной системы "Умное голосование", которая оказывала психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления. Ответчиком выступала избирательная комиссия муниципального округа (МО) Смольнинское. Истица добивалась отмены решения "Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 239".

В начале сентября ряд оппозиционеров представили проект технологии "умного голосования". В него входили рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

В конце сентября в горизбиркоме сообщили о подведении результатов муниципальных выборов Петербурга в 110 муниципальных округах (МО). Избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии роста (2,7%), в 2014 году от данных партии не был избран ни один кандидат.

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РоссияСанкт-Петербург
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