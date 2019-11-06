В ООН приняли предложенную Россией резолюцию по контролю над вооружениями

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу практически единогласно поддержал предложенный Россией в соавторстве с девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

В поддержку проекта высказались 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Пять стран - Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия - воздержались, передает корреспондент ТАСС.

Принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является одним из приоритетов работы РФ на 74-й сессии ГА ООН. В нем предлагается "серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

В резолюции приветствуется роль ООН в содействии переговорам по этой тематике. В нем также содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать содействие, которое может быть необходимым для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению, а также для укрепления системы таких соглашений".

Одобренный 1-м комитетом текст резолюции в декабре будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

Инструмент для решения реальных проблем

Как отмечал заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию на Первом комитете ГА ООН, данный проект резолюции должен стать "очень серьезным инструментом, который поможет решать реальные проблемы". Он пояснил, что в документе нет конкретики по типам вооружений, которые предлагается ограничить, поскольку "это предмет отдельного разговора".

Подобные резолюции носят "политический характер, создают благоприятную атмосферу в области контроля над вооружениями", именно за такую атмосферу боремся РФ", напомнил Ермаков.