Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ООН приняли предложенную Россией резолюцию по контролю над вооружениями

В поддержку проекта высказались 174 государства, ни одна страна не проголосовала против
Штаб-квартира ООН AP Photo/Richard Drew
Описание
Штаб-квартира ООН
© AP Photo/Richard Drew

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу практически единогласно поддержал предложенный Россией в соавторстве с девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

В поддержку проекта высказались 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против. Пять стран - Украина, Грузия, Судан, Палау, Колумбия - воздержались, передает корреспондент ТАСС.

Принятие документа, разработанного после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является одним из приоритетов работы РФ на 74-й сессии ГА ООН. В нем предлагается "серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

В резолюции приветствуется роль ООН в содействии переговорам по этой тематике. В нем также содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать содействие, которое может быть необходимым для защиты целостности соглашений по контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению, а также для укрепления системы таких соглашений".

Одобренный 1-м комитетом текст резолюции в декабре будет рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

Инструмент для решения реальных проблем

Как отмечал заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию на Первом комитете ГА ООН, данный проект резолюции должен стать "очень серьезным инструментом, который поможет решать реальные проблемы". Он пояснил, что в документе нет конкретики по типам вооружений, которые предлагается ограничить, поскольку "это предмет отдельного разговора".

Подобные резолюции носят "политический характер, создают благоприятную атмосферу в области контроля над вооружениями", именно за такую атмосферу боремся РФ", напомнил Ермаков.

Теги
СуданСШАГрузияПалауКолумбияРоссия
Реклама на ТАСС
В Крыму назвали обновленный проект резолюции Киева в ГА ООН "предновогодней забавой"
Каждый декабрь европейские дипломаты "вынуждены поддерживать резолюции против Крыма", отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС