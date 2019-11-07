Рябков опроверг утверждения The New York Times о прибытии десятков бойцов из РФ в Ливию

"Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе, по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес", - сказал Рябков российским журналистам в ходе рабочей поездки в Израиль.

"Мы уже к этому привыкли, относимся к этому спокойно, хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие, и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся", - добавил он.

По утверждениям газеты The New York Times, не менее 200 бойцов прибыли в Ливию из России за последние полтора месяца.