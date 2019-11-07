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Собрание депутатов Йошкар-Олы продлило полномочия Евгения Маслова на посту мэра

Он занимал должность главы администрации города с 2015 года

ТАСС, 7 ноября. Евгения Маслова вновь назначили на должность мэра седьмым созывом собрания депутатов города. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского парламента.

"Согласно итогам заседания конкурсной комиссии в список кандидатов на вакантную должность главы администрации городского округа город Йошкар-Ола (мэра города) были включены кандидатуры: Маслова Евгения Васильевича и Дождикова Андрея Сергеевича. Депутаты заслушали выступления обоих кандидатов и задали им интересующие вопросы. По итогам открытого голосования на сессии главой администрации городского округа город Йошкар-Ола (мэром города) избран Евгений Маслов", - говорится в сообщении.

Маслов родился 22 сентября 1979 года, окончил юридический факультет Марийского госуниверситета. С 1997 года работал в Государственной регистрационной палате при Минюсте республики. Занимал различные должности в органах прокуратуры, работал судьей Арбитражного суда Марий Эл, возглавлял Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, а также управление Росреестра по Марий Эл. Был назначен мэром Йошкар-Олы в декабре 2015 года прежним составом депутатов. После завершения полномочий шестого созыва депутатов в октябре текущего года стал врио главы администрации.

Теги
РоссияМарий Эл
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